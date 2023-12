Presentati altri progetti, ma ancora pochi fatti per il rilancio del centro

Che fine hanno fatto i progetti premiati con delle somme di denaro nel dicembre di due anni fa dal Comune di Recanati per rilanciare il centro storico? Una domanda che molti si sono fatti dopo aver appreso che il 22 dicembre scorso si è svolta una conferenza stampa, nella sala consiliare, per presentare altri progetti selezionati per la ricerca di nuove idee di rigenerazione urbana, in seguito all’avviso pubblico emesso dal Comune. I primi progetti sono stati cestinati? "No, sono sempre validi - afferma il sindaco Bravi -. Tra quelli presentati prima di Natale ce n’è uno, della ditta Cethegus Scpa, che è molto strutturato con tante attività per la ricerca e la partecipazione di eventuali bandi pubblici per recuperare nuovi finanziamenti. Per intenderci, abbiamo messo in forma professionale quello che era il vecchio progetto di Silvano Scavella per il centro storico, ma che è rimasto fermo perché privo di soggetti disposti a finanziarlo". Allora, parliamo di due anni fa, l’iniziativa si chiamava ’Concorso di idee per la valorizzazione del centro storico della città di Recanati’, era riservato ai professionisti italiani e indetto dal Comune per la riqualificazione del centro storico. Gli elaborati, sette in totale, erano pervenuti da tutta Italia. Risultò vincitore il progetto ’Recanti infinito sostenibile’ che si è aggiudicato il primo premio in denaro di 5 mila euro, presentato dall’arch. Giuseppe Alessio Scarale di Roma e realizzato insieme al suo team. Il secondo progetto, premiato con la somma di 3 mila euro, ’C’entro in gioco’ venne presentato dall’ing. Elisa Flamini di Recanati, insieme ad altri professionisti, e proponeva un parco giochi diffuso e interattivo nel centro storico. Il terzo progetto, premiato con la somma di 1.500 euro, portava la firma dell’architetto Claudio Zanirato di Bologna e si basava sullo shopping come attrattiva turistica e proponeva una visione di “centro commerciale integrato innovativo e tecnologico“ per il centro storico di Recanati, un po’ sulla falsariga di ’Infinito Village’, l’idea proposta, più di 15 anni prima, dal recanatese Silvano Scavella. Purtroppo tutti questi progetti sono finiti in un cassetto e lì sono stati dimenticati. Dopo due anni, ecco un’altra iniziativa per la ricerca di nuove idee di rigenerazione urbana. Anche in questa occasione tre i progetti selezionati: quelli dell’Associazione Omphalos – autismo & famiglie Odv, Associazione Guide Cicloturistiche delle Marche A.s.d. e Società Consortile no profit Cethegus Scpa. Insomma le idee non mancano, ma di passi avanti concreti per salvare il centro storico, ormai ridotto in condizioni comatose, non se ne intravvedono ancora.

Asterio Tubaldi