"Presentazione a Porto Recanati di "Filosofia dei mezzi" di Elettra Stimilli"

Ci sarà stasera alle 21.30, nella cornice dell’anfiteatro Natale Mondo di Porto Recanati, la presentazione del libro "Filosofia dei mezzi. Per una nuova politica dei corpi", edito da Neri Pozza, e scritto dalla concittadina Elettra Stimilli, nota e stimata docente all’Università La Sapienza di Roma. Oltre all’autrice, interverrà anche la professoressa Natascia Mattucci, prorettrice per le Politiche di uguaglianza di genere dell’Università di Macerata. Il nuovo lavoro della Stimilli, indaga attentamente "il potere politico dei corpi come mezzi politici, mai neutri, all’origine di fenomeni collettivi, le cui potenzialità chiedono solo di essere interrogate – si legge prefazione del volume –. Dagli Stati Uniti al Sudamerica, dall’Europa a molti dei paesi del Nordafrica e del Medioriente sino all’Iran delle donne in rivolta, al centro di enormi movimenti transazionali e intersezionali, i corpi sono oggi all’ordine del giorno come mezzi non strumentali di nuove forme di riproduzione sociale".