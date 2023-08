Presentazione della nuova squadra di calcetto Poi "Cena sotto le stelle" e tanta musica

Giornata di festa oggi a Gagliole per il "battesimo" stagionale della nuova squadra di calcetto da parte della locale Associazione sportiva presieduta da Ernesto Riccioni. Si comincia alle 19 con la conferenza di presentazione del gruppo (a largo Domenico Zamparini), cui partecipano – fra gli altri – il sindaco Sandro Botticelli e gli assessori allo sport dei Comuni di Gagliole, Matteo Falzetti, e di Camerino, Silvia Piccini. La squadra partecipa al campionato regionale di serie C. Alle alle 20.30, "Cena sotto le stelle", in piazza Matteotti, con un ricco menù predisposto dagli organizzatori. Quindi, dalle 21 live music col gruppo "I Revival" che suoneranno musica degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Saranno ospiti dell’evento anche molti protagonisti del futsal marchigiano. Infoline: 3337956841. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il centro sociale di Gagliole.

m. g.