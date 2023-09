Presente e futuro in città, il sindaco vuole un incontro

di Diego Pierluigi

"Una pubblica assemblea per illustrare lo stato di fatto e i progetti futuri, accogliere osservazioni e discutere insieme su temi importanti legati allo sviluppo della nostra città". Così il sindaco Giuliana Giampaoli (nella foto) ha annunciato che nelle prime settimane di novembre si terrà un momento di condivisione con i cittadini di Corridonia dove verranno illustrati i fronti in cui l’amministrazione comunale è impegnata, a partire dagli impianti sportivi. "Pensiamo alla riqualificazione dell’ex-Enaoli", ha affermato il primo cittadino nell’ottica dell’imponente opera di riqualificazione da 750mila euro, già avviata, che sta interessando il campo sportivo di via Sant’Anna. "Poi i campetti di quartiere prossimi alla realizzazione – ha continuato – e i progetti innovativi in itinere che contribuiranno alla valorizzazione di Villa Fermani anche dal punto di vista dello sport (proprio la scorsa settimana è stato approvato il progetto per dei nuovi campi da padel)". In divenire anche la ricostruzione scolastica. "A giorni faremo un importante passo avanti sulla definitiva localizzazione di ogni edificio scolastico; continuando con le manutenzioni di strade e marciapiedi e la riqualificazione energetica – ha sottolineato il primo cittadino riferendosi poi ad altri iter in corso che stanno caratterizzando questo primo anno di amministrazione –. In questo arco di tempo abbiamo anche dato il via a una rimodulazione delle funzioni organizzative e iniziato una attenta disamina di convenzioni e contratti, al fine di migliorare la qualità delle attività date in gestione: la cura del verde, l’affidamento dei circoli di aggregazione e il teatro Velluti. Particolarmente soddisfatti anche della revisione completa della situazione dei consorzi stradali, risultato straordinario che ci ha dato la possibilità di aderire a un bando per il finanziamento dei lavori di riqualificazione di ben 17 strade consortili a cui non si metteva mano da anni".