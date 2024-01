Presenza ridotta a due giorni per il segretario

Cambia il rapporto di lavoro con il segretario comunale di Recanati, Bruno Bonelli (nella foto), che da vincitore di concorso ha assunto un nuovo incarico con la Provincia di Fermo. Giunto due anni fa nel Comune leopardiano, per lui si apre un’opportunità di avanzamento di carriera andando a ricoprire un ruolo provinciale. Il sindaco lo ha annunciato nella seduta del consiglio di fine anno ricordando come questo nuovo incarico impedisce di fatto al segretario di mantenere i precedenti incarichi.

"Nella convenzione, che andiamo a risolvere con il recesso anticipato – ha spiegato Bravi – noi avevamo stabilito il rapporto con altri due comuni che sono Montefano e Santa Maria Nuova. Ora il segretario riesce a mantenere il rapporto con il nostro Comune, però non può continuare a tenere rapporti con le altre due amministrazioni. La nuova convenzione con la Provincia di Fermo prevede che il segretario Bonelli riduca la disponibilità con il comune leopardiano da tre a due giorni settimanali. Non una grande differenza – ha sottolineato infine, il sindaco –, ma il funzionario si è reso disponibile a contare su di lui in caso di necessità anche al di fuori degli orari stabiliti in convenzione". Va, invece, in pensione a metà gennaio la responsabile del settore affari generali, Rita Savoretti.

ant. t.