Presenze aumentate del 27 per cento in pinacoteca

"La pinacoteca Moroni è rinata: in soli 12 mesi ha registrato un aumento del 27 per cento per quanto riguardo la visite". È quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini.

In una nota, la giunta ha tracciato un focus sulla gestione di quei locali che si trovano all’interno del Castello Svevo. "La pinacoteca Moroni sta vivendo una nuova primavera culturale – afferma l’amministrazione portorecanatese –. Dopo anni di relativa quiete, il museo è tornato al centro della vita cittadina grazie al nostro impegno e al contributo fondamentale dei volontari del servizio civile nazionale. Protagoniste di questo rilancio sono le volontarie Sofia Marchi, laureata in conservazione dei beni culturali, e Irene Prosperi, laureata in canto rinascimentale e barocco. Con competenza e passione – aggiunge ancora –, hanno ideato e realizzato attività coinvolgenti per adulti e bambini, organizzando tour guidati che hanno affascinato i visitatori. Il passaparola positivo ha contribuito a una crescita significativa: tra il primo giugno 2023 e il 31 maggio 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un aumento del 27 per cento delle visite".

Tra le iniziative che nei mesi scorsi sono state ospitate nella pinacoteca, c’era stata anche quella intitolata "Vulva Gallery", ossia la mostra d’arte al femminile pensata per l’8 marzo, e che per il suo nome aveva scatenato le polemiche dell’opposizione, per poi trovare comunque l’apprezzamento del pubblico.

"La rinascita della pinacoteca Moroni – conclude la giunta – dimostra quanto sia possibile valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso l’entusiasmo, la competenza e la collaborazione tra istituzioni e cittadini".