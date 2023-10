Presenze di turisti in crescita. Il sindaco: "È la conferma di una strategia vincente"

"Il trend di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni continua anche nel 2023: da gennaio ad agosto a Sarnano abbiamo riscontrato un aumento del 4,85% delle presenze e, in generale, un allungamento dei periodi di permanenza". Il sindaco Luca Piergentili ha illustrato i dati alla Fiera TTG Travel Experience di Rimini, fiera di riferimento per la promozione del turismo in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana sul mercato nazionale e internazionale. Il Comune è stato presente da mercoledì a venerdì, con un desk all’interno dello stand della Regione.

"Ad agosto abbiamo sfiorato le 30.000 presenze e contiamo di superarle nei prossimi mesi – ha aggiunto il primo cittadino –. Rispetto agli anni passati, questo aumento si fa ancora più significativo se consideriamo la generale contrazione subìta dal settore turistico nazionale a causa dei rincari economici e del maltempo che ha caratterizzato la primavera e l’inizio dell’estate". "Questa crescita ci conferma la validità della strategia su cui abbiamo investito negli ultimi anni – interviene il vicesindaco e assessore al turismo, Franco Ceregioli – che ha messo al centro le fiere, la comunicazione digitale e le attività di accoglienza sul territorio. Abbiamo partecipato a eventi fieristici sia in Italia, a Rimini e Milano, che in Europa, a Zurigo, Monaco di Baviera e Londra. Il nostro portale turistico www.sarnanoturismo.it, nato nel 2017, ha registrato un continuo incremento di visualizzazione e interazioni, passando da 46.000 utenti nel 2019 a 92.000 utenti nel 2022, mentre su Facebook e Instagram l’anno scorso abbiamo raggiunto oltre due milioni di utenti. Curare i nostri canali digitali, inoltre, ci ha aiutato ad attrarre l’attenzione di influencer, magazine, trasmissioni televisive, creando così un effetto moltiplicatore".

l. g.