Presepe e cioccolato per aiutare l’Unitalsi

Sarà possibile acquistare un presepe o un trenino di cioccolata e sostenere l’attività della sezione locale dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali). L’iniziativa sarà prevista di mattina per tutte le domeniche fino a Natale, davanti alla chiesa del Corpus Christi, a Porto Potenza. Lì sarà posizionato il gazebo dei volontari dell’Unitalsi, che ha un suo comitato comunale. "Non solo treni bianchi - ha precisato Nadia Camilletti, responsabile del gruppo di Porto Potenza -, abbiamo una grande esperienza di condivisione con gli ammalati, i poveri, i bambini in difficoltà e le loro famiglie, anche e soprattutto a livello locale". Va ricordato che da tempo l’Unitalsi collabora in maniera sistematica con le parrocchie cittadine, la casa di riposo comunale, l’istituto Santo Stefano e tante altre realtà del volontariato.