Presepe vivente itinerante: sette chilometri di spettacolo

Successo per "Vivo il presepe", il presepe vivente itinerante, la passeggiata di 7,2 chilometri con partenza da Pievefavera, a Caldarola, e arrivo a Villa di Montalto, a Cessapalombo, stazioni animate e punti ristoro. Si è svolto nel giorno di Santo Stefano; durante la passeggiata, oltre alle venti stazioni di presepe vivente, è stato possibile scoprire i numerosi presepi realizzati in occasione della "Via dei presepi", che sarà aperta fino al 15 gennaio. Gli abitanti delle frazioni di Pievefavera, Croce, Vestignano e Villa di Montalto, in collaborazione con i Comuni di Caldarola e Cessapalombo, hanno proseguito la tradizione e durante queste settimane, fino alla metà del prossimo mese, sarà possibile visitare i presepi (di tutte le dimensioni e materiali) creati proprio dai residenti. Invece il presepe vivente ha visto coinvolti oltre quaranta figuranti di ogni età e un centinaio di visitatori e ha avuto come fil rouge il peregrinare di Maria.

Prossimo appuntamento domenica 8 gennaio con partenza alle 15 dal circolo di Pievefavera: un’unica rappresentazione dove saranno i Re Magi faranno da conduttore verso la passeggiata in notturna.