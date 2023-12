Presepi che diventano splendide opere d’ingegno

"Pazienza e amore" sono le due anime che guidano le mani del maestro presepista Andrea Pistolesi sin dall’infanzia, mentre a Palazzo Bonafede cura ogni dettaglio delle autentiche opere d’arte, ventuno quelle esposte, della mostra dei presepi artistici di Monte San Giusto, arrivata alla 14ª edizione. "Ho iniziato a collezionare statue sin da quando avevo 8 anni - racconta Pistolesi - ricordo quando i miei genitori mi davano i soldi per la merenda, e io li usavo per recarmi in edicola ad acquistare statuine all’epoca di plastica. Così questa passione è diventata vero amore e con i primi soldi che ho guadagnato comprai delle statue in gesso o comunque d’autore. Oggi la mia collezione supera le quattromila statue, sono pezzi datati 1680 fino agli anni ’50, quelli di maggior prestigio, ma la bella storia è il fatto che da quando ho iniziato ad organizzare la mostra a Monte San Giusto, mi sono arrivate tante donazioni di persone, le quali hanno ad esempio ereditato dei presepi dai nonni. I presepi li ho iniziati ad allestire da piccolo insieme a mio cugino Gilberto Pistolesi nella chiesa di Perella a Corridonia". Nel viaggio si passa da opere in miniatura fino a manifatture di grande dimensione meccanizzate. "Nella mia collezione sono presenti le firme di Antonio Pigozzi, uno dei massimi esponenti presepisti a livello mondiale, poi Nicolò Celegato, Domenico Stelluti, Gianfranco Cupelli ed Emilio Lattarulo – spiega Pistolesi –. Spesso teche e diorami le utilizziamo per delle mostre itineranti, quest’anno le abbiamo alla chiesa delle Misericordia a Macerata, altre statue sono alla chiesa dei Sacconi a Tolentino e c’era anche il presepe monumentale in piazzale Azzolino a Fermo che purtroppo a causa del furto di pecorella, abbiamo dovuto dismettere". Una passione poi coniugata nell’associazione "Amici del presepe", di cui Pistolesi è presidente. "Questa realtà è nata nel 2019, oltre a me ne fanno parte Gilberto Pistolesi, Stefano Renzi e Cesare Ciccalè - afferma - questo Natale abbiamo tenuto il primo laboratorio da presepisti nelle classi quarti delle scuole elementari di Monte San Giusto, che ha coinvolto 56 bambini ed è stato bellissimo vedere partecipare ogni etnia". "Al di là del valore simbolico di ogni presepe - chiosa Pistolesi - vogliamo anche raccontare la storia dei nostri borghi tra gli anni ‘40 e ‘60, dando voce anche a tante attività che non si sono più".

Diego Pierluigi