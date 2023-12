Presepi che incantano

Resterà aperta fino al 28 gennaio, a Palazzo Bonafede, la mostra dei presepi artistici realizzati da Andrea Pistolesi e Cesare Ciccalè, con la collaborazione di Stefano Renzi e Gilberto Pistolesi. "Monte San Giusto è un paese dove il culto del presepe è sentito ampiamente e radicato nei secoli: si diffuse già alla fine del Settecento ad opera dei francescani nella chiesa di Santa Maria della Purità - spiega l’assessore Mauro Spinelli -. Le statue appartenute a quel presepe sono state ritrovate solo in parte. Questa tradizione è portata avanti da Andrea Pistolesi, che ha iniziato a realizzare presepi dall’età di otto anni ed oggi possiede una vastissima collezione. La particolarità di questa esposizione è data proprio dal fatto che Pistolesi, oltre ad essere un bravissimo presepista, è anche un collezionista di presepi realizzati da altri autori di fama internazionaleo. Per questo motivo l’esposizione lascia sbalordito l’osservatore". La mostra raccoglie 20 presepi di cui sei interamente nuovi, alcuni scenari e movimenti rinnovati nei presepi esistenti e una scena meccanizzata nella grotta di Palazzo Bonafede, dedicata a San Francesco per gli 800 anni dal suo primo presepe vivente voluto nella notte della vigilia di Natale del 1223 a Greccio.

La mostra è aperta nei prefestivi dalle 15.30 alle 19.30 e nei festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Info al 320.7092549.