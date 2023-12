"Presepi e paesaggi" in 20 vesti nell’oasi boschiva di Tassinete

In questo periodo e fino all’Epifania, a Cingoli vanno in scena una serie di fantasiose rappresentazioni della Natività. "Presepi e paesaggi", per esempio. Non una proposta in versione domestica o cittadina. "Presepi e paesaggi", in oltre venti versioni scenografiche, è il titolo della mostra posizionata nella Macchia di Tassinete, l’oasi boschiva nota per gli alberi di tasso, situata a cinque chilometri da Cingoli, agevolmente raggiungibile e, poi camminando, percorribile. Nell’area è presente un esemplare di tasso dell’età di circa 1.000 anni. Col patrocinio del Comune, l’iniziativa di "Presepi e paesaggi" è stata attuata dalla scuola dell’infanzia, in collaborazione col consiglio comunale dei ragazzi e con le scuole primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica". Nell’anello verde della Macchia, adiacente alla galleria del "Foro", è stata inaugurata la rassegna dei presepi, allestiti da bimbi, docenti e genitori. La manifestazione è contestuale al progetto "L’edera magica", proposto per quest’anno scolastico. "E l’idea felicemente realizzata – spiega la docente Carla Gagliardini, referente del progetto – è nata per propiziare la scoperta del territorio cingolano e delle sue peculiari bellezze, mantenendo vive le tradizioni dell’attuale momento". La rassegna sta ottenendo gratificanti consensi: più che meritati, per l’impegno profuso.

Gianfilippo Centanni