Presepi, esposizioni e concerti. Al via il cartellone natalizio nel borgo di Monte San Giusto

Tutto pronto a Monte San Giusto per le festività natalizie. Si comincia domani alle 21 al cineteatro Durastante con l’inaugurazione della mostra dei presepi artistici di Andrea Pistolesi; dopodomani alle 18, in piazza Aldo Moro accensione dell’albero di Natale con la musica di Multiradio e stand gastronomici. Per la giornata di domenica, il parco di Porta Montana a Villa San Filippo si trasformerà in spazio di divertimento per i più piccoli con "I giardini di Babbo Natale", mercatini, pesca, giro sui pony e giochi in legno. Venerdì prossimo invece, alle 21.30 al museo di palazzo Bonafede, conferenza di Mario Lattanzi "Il Natale dei poeti". Domenica prossima, alle 17.30 al museo di palazzo Bonafede, letture per bambini a cura di Giaconi Editore (riproposte anche il 21 dicembre); alle 18 al cineteatro Durastante lo spettacolo "Meglio un morto in casa!" della Compagnia dei Ridiculi. Il 21 dicembre, alle 21.30 nella chiesa di Santa Maria della Purità, concerto dei Pueri Cantores Santo Stefano. Il 22 dicembre, alle 21.30 al cineateatro Durastante, 15ª edizione di "Note di Natale"; il 23, alle 21.30 al cineateatro Durastante, concerto della banda Bartolini; il 26 alle 21.30 nella chiesa di Santa Maria della Purità "Gospel & Carol" col coro Equi-Voci di Urbisaglia e il 28 dicembre, alle 21.15, concerto della Schola Cantorum Santa Cecilia e la Corale Crux Fidelis di Francavilla. Il 27, alle 21.30 al cineateatro Durastante, la "Tombolata del sorriso" di Clown&Clown e la storia dei Re Magi raccontata il 3 gennaio, alle 21.30 al museo di Palazzo Bonafede, da Daniele Cappelletti.