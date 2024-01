Presepi nelle case molto espressivi e capaci di diffondere il vero messaggio

Anche quest’anno ha ottenuto un buon successo, in fatto di visitatori e di consensi, il concorso "Presepe in ogni casa", nato nel 1997. Promossa a Cesolo dal Comitato di frazione, in collaborazione con la parrocchia, l’iniziativa ha coinvolto 18 famiglie e, in particolare, tanti bambini. La commissione giudicatrice ha stilato poi una classifica per le due categorie previste: Bambini e ragazzi, da un lato; Ragazzi e adulti, dall’altro. Il criterio adottato nella valutazione è stato quello di premiare la competenza espressiva e comunicativa nella realizzazione del presepe, nonché la capacità di evidenziare il messaggio religioso. Ecco i protagonisti di questa bella tradizione. Ragazzi over 14 e adulti: prima classificata Valentina Santamarianuova (foto); 2° Giovanni Gianfelici; 3° Raffaele Fiorgentili; 4^ Ludovica Meschini; 5° ex aequo Bar del cacciatore, Anna Maria Valenti, Gabriele Cipolletta. Bambini e ragazzi under 14: prima classificata Leda Rossetti; 2° posto ex aequo per Lorenzo e Angelica Chiodi, da un lato, e Francesco e Tommaso Chiodi, dall’altro; 3° posto ex aequo per Niccolò Scattolini ed Emy Sampaolo; 4° posto per gli alunni della scuola di Cesolo; 5° posto ex aequo per Giorgio e Maria Sole Chirielli, Luigi Giovanni e Luca Angeloni, Vittorio Borgiani, Noemi Pierino, Nicole Staffolani. Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei e il presidente del Comitato di frazione, Mattia Ferrara. La consegna dei premi è avvenuta a margine della celebrazione in cui i ragazzi del catechismo hanno interpretato la Natività con l’arrivo dei Re magi.

m. g.