Presepi: salta la rete elettrica

Sono dieci quest’anno i presepi realizzati dall’esanatogliese Angelo Lacchè nei pressi della cascata della vecchia cartiera, nella zona del centro storico. Una suggestiva attrazione che ogni anno attira la curiosità dei turisti e che per le festività potranno visitare i presepi della vicina chiesa di San Sebastiano dell’odv Alta Valle dell’Esino, delle Fontane di San Martino dell’Esavolley asd, di via Fontanelle a cura dell’Angolo di Mammarella, della chiesa di Santa Maria a cura delle associazioni Lulù e il Paese del sorriso ed Esatrail, di Largo Portanuova a cura di Esattiva e del monumento Avis della sezione Avis di Esanatoglia. I presepi sulla cascata questa volta sono stati suddivisi in più spazi: quattro nella grotta che conduce alla cascata, uno sospeso su un albero di fico, uno ai piedi della cascata su un vecchio tronco di melo, tre sono in una grotta vicina e il più grande nella grotta di tufo sotto al paese. "La novità di quest’anno – ha dichiarato Lacchè, uno dei maggiori presepisti della zona – è il presepe galleggiante sotto la cascata, realizzato, come gli altri, grazie ad alcuni amici. Le luci si accendono alle 16,30 e tutti resteranno visibili fino al prossimo 7 gennaio". Un piccolo giallo si è generato negli ultimi giorni, mentre stavano lavorando alle opere, a seguito del taglio netto dei cavi elettrici. "Probabilmente un pericoloso e stupido vandalismo – ha dichiarato Lacchè – che ci è costato una giornata di lavoro per rinnovare completamente la rete elettrica".

Matteo Parrini