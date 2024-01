Presepio vivente delle Marche alla 59esima edizione. Ecco il ritorno della Natività a Castello al Monte

Torna il Presepio vivente delle Marche nella suggestiva cornice di Castello al Monte di San Severino. Giunta alla 59esima edizione, l’iniziativa si terrà sabato pomeriggio a partire dalle 14.30 e durerà fino alle 17. Il programma prevede la partenza dall’arco di San Francesco, alle 16.45, con la benedizione del bambinello nel chiostro di Castello e, a seguire, canto della Pasquella. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica.

Intanto prosegue anche la Mostra itinerante dei presepi esterni promossa dall’associazione Pro Cesolo e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta di San Severino che propone un percorso attraverso 17 presepi in un tour che parte dalla chiesa di Santa Margherita e prosegue nelle abitazioni delle famiglie Rossetti, Sampaolo, Scattolini, Tartabini, Fiorgentili, Gianfelici, Cipolletta, al bar Del Cacciatore, dalla famiglia Ciambotti al Glorioso, nella chiesa del rione Settempeda per poi ripartire dalla famiglia Cambiucci a Fontenuova e arrivare alla Casa di riposo, in via Eustachio a Colleluce e nella piazzetta dello stesso castello, alla fontana delle Sette Cannelle a Castello al Monte e arrivare fino alla chiesa del Torrone di Serralta.

Nella basilica di San Lorenzo in Doliolo vengono infine esposti i presepi realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo Tacchi Venturi.

g. g.