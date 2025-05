Presi sullo scooter rubato, ragazzini scappano davanti alle pattuglie

Alla vista della polizia hanno abbandonato il motorino sul quale stavano girando per Porto Recanati, dato che quel mezzo era stato rubato appena pochi giorni prima. È quanto avvenuto durante un controllo interforze svolto giovedì sera a Porto Recanati, che ha visto sul campo i poliziotti della questura di Macerata, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale. Il servizio è stato disposto dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto di Macerata Isabella Fusiello, per contrastare i reati di criminalità diffusa nelle aree di degrado urbano. Nel corso della nottata gli agenti hanno notato due giovanissimi, probabilmente minorenni, che viaggiavano in sella a uno scooter. Entrambi, appena si sono accorti dei poliziotti, hanno abbandonato il mezzo a terra e sono scappati via a piedi. Da lì sono scattati degli accertamenti e in breve è emerso che lo scooter era stato rubato qualche giorno fa, sempre a Porto Recanati. Per questo è stato posto sotto sequestro. Durante l’operazione sono stati controllati alcuni veicoli e identificate numerose persone, la maggior parte straniere e regolari in Italia.