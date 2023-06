Presidenti dei quartieri verso le dimissioni

di Giorgio Giannaccini

Non si placano affatto le polemiche dopo le recenti modifiche per l’isola pedonale, prevista ogni sabato e domenica di giugno lungo corso Matteotti e in via Pastrengo, a Porto Recanati. Infatti continua il malumore da parte dei comitati di quartiere, e in particolare modo per quelli di Castennou, Sammarì ed Europa. Tant’è che ieri pomeriggio i presidenti di tutti i quartieri si sono incontrati per discutere l’argomento, e da indiscrezioni sembra che qualcuno sia ormai pronto a rassegnare le dimissioni. Quanto all’amministrazione comunale, sta ora programmando un incontro (per la prossima settimana) con i comitati. Nel frattempo i commercianti del centro fanno sentire la propria voce riguardo ai cambiamenti dell’isola pedonale, che è stata ridotta come fascia oraria su loro richiesta: il sabato partirà dalle 20.30 fino all’una, mentre domenica scatterà dalle 16 e finirà alle 20. "In riferimento alla decisione presa dall’amministrazione per l’isola pedonale esprimiamo il pensiero di circa 85 attività, che rappresentano la grande maggioranza degli operatori commerciali – dicono i referenti dei negozianti Paolo Serenelli e Rossano Mazzieri –. Siamo convinti che sia stata presa una decisione nell’interesse del paese, senza favorire nessuno. Riguardo il sabato sera, posticipare di un’ora la chiusura crediamo che non crei un gran danno ai quartieri e dà la possibilità ai visitatori di raggiungere Porto Recanati per la cena e il dopocena. Ma soprattutto permette a chi lavora con l’asporto di non subire danni economici rilevanti. Riguardo la domenica – aggiungono ancora –, è sotto gli occhi di tutti che dopo le 20 il paese si svuota, quindi non necessita di particolari chiusure. Inoltre bisogna ricordare che con la crisi che ha toccato altre attività imprenditoriali, attualmente il tessuto commerciale genera la quasi totalità del pil cittadino, dando lavoro a molti concittadini". I commercianti aggiungono poi che "Porto Recanati ha una sua fortuna, ossia un lungomare pedonale e marciapiedi larghi per la passeggiata, e di giugno non occorrono restrizioni che limitano gli accessi in centro. Qualsiasi tipo di restrizioni non fanno altro che peggiorare tale prospettiva con il rischio della conseguente desertificazione del paese. Oggi vivere di partita Iva nei settori rivolti ai consumi è diventato insostenibile per la sproporzione che si è accentuata nel post Covid, tra le entrate e le uscite. Se poi si vuole un paese solo per ‘respirare’, privato della maggior parte dei servizi, allora secondo noi andrebbe fatto un referendum cittadino perché riguarderebbe il futuro per i prossimi anni di tante persone che ci vivono e ci lavorano. Non c’è strumento più democratico di una maggioranza popolare per decidere le sorti di un’intera comunità".