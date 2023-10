Presidenza del Cosmari: centrodestra. Scontro tra Ciarapica e Buldorini

Per mercoledì prossimo è convocata l’assemblea di Cosmari Srl per eleggere un membro del consiglio di amministrazione e il presidente. Le voci della vigilia, però, inducono a pensare che difficilmente si chiuderà la partita, poiché – salvo un’accelerazione dell’ultim’ora – la decisione sarà rinviata.

Intanto l’assemblea dovrà decidere se impugnare la sentenza con la quale il Tar ha respinto il ricorso presentato contro il pronunciamento dell’Anac, stabilendo l’incompatibilità e la decadenza dell’ex presidente Giuseppe Pezzanesi. Ma non sembra che ci sia qualcuno intenzionato a presentare un nuovo ricorso, questa volta al Consiglio di Stato. E, se c’è, difficilmente troverebbe la maggioranza necessaria.

Nel frattempo, come annunciato, c’è stato un primo incontro tra le forze di centrodestra per decidere il da farsi. A quanto è trapelato Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova ha tenuto il punto, rivendicando una figura riferita alla fascia costiera, mentre qualcun altro (forse Luca Buldorini, vicepresidente leghista della Provincia) avrebbe indicato un esperto - un tecnico - proveniente dallo Jesino. Nella discussione le recenti tensioni tra la Lega e gli altri partiti sarebbero rimaste sottotraccia, ma hanno comunque condizionato il dialogo. Sullo sfondo non c’è solo l’esautorazione dell’assessora Manola Gironacci a Civitanova (dopo l’annuncio dell’adesione al partito di Salvini), ma anche le frizioni nella maggioranza che governa Macerata. Si è alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo "l’attivismo" della segretaria marchigiana del Carroccio, Giorgia Latini, che non sembra proprio aver prodotto risultati. Si negano però attriti insanabili e si parla di un confronto franco e aperto per scegliere la persona migliore a cui assegnare la guida del Cosmari, anche se lo si fa pensando anche – o forse soprattutto – alle elezioni europee e amministrative.