Presidio contro il mercato della salute: "Vicini a un punto di non ritorno"

Ieri la Cgil si è mobilitata "contro il mercato della salute", attuando presidi in tutte e cinque le province della regione. A Macerata è stato attuato in corso della Repubblica, sotto al Palazzo della Provincia. "La situazione della nostra sanità è molto grave", sottolinea Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil.

Qual è il senso di questo presidio?

"Mentre i grandi della Terra si riuniscono ad Ancona per il G7 della salute, questo di Macerata è uno dei presidi che abbiamo organizzato in tutte le province delle Marche per accendere un faro e richiamare l’attenzione sulla situazione della sanità in Italia e, in particolare, nelle Marche. Ma è stata anche l’occasione per distribuire ai cittadini un questionario attraverso il quale dare un voto, da uno a dieci, al sistema sanitario regionale".

Perché?

"Perché la sanità pubblica è vicina ad un punto di non ritorno, come confermano anche i primi dati che abbiamo visionato per la provincia di Macerata. Non si tratta di fare allarmismi: parlano i fatti".

Ci dica…

"Il primo problema è che il nostro sistema sanitario è sottofinanziato: servono più risorse per più personale, che va pagato meglio, e per più investimenti. Le liste d’attesa, lungi dal ridursi, si allungano sempre di più, spingendo i cittadini che hanno la possibilità economica di farlo verso le strutture private. E gli effetti sono pesanti. La spesa dei cittadini per accedere a una prestazione in strutture pubbliche o private, è in aumento del 10%, ma sono tanti quelli che, non avendo soldi a sufficienza, rinunciano a curarsi. Nel 2023, il 9,7% della popolazione marchigiana ha dichiarato di aver rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici pur avendone bisogno. Abbiamo attiva una pagina Facebook, "Una vita in attesa" in cui raccogliamo le testimonianze di chi è ha avuto l’esigenza di sottoporsi ad un esame o fare una visita. Una delle ultime è quella di una signora che doveva fare la Pet: qui avrebbe dovuto attendere un anno, è andata fuori regione e l’ha fatta in dieci giorni. Un cittadino non può pagare due volte, prima le tasse e poi la struttura privata, per accedere alle prestazioni sanitarie, che vanno garantite anche attraverso una rete ospedaliera efficiente".

Non è così?

"Non direi. Premesso che ai professionisti della sanità va tutto il nostro sostegno, visto che senza il loro impegno e la loro abnegazione le cose andrebbero ancora peggio, anche in questo caso parlano i numeri. Sono molti di più i cittadini che vanno a curarsi fuori regione rispetto a quelli che vengono a curarsi nelle Marche, il peso della mobilità passiva è in aumento. E, purtroppo, non essendo valorizzati e adeguatamente retribuiti, anche tanti medici e infermieri scappano, all’estero o verso le strutture private".

Macerata, però, avrà un nuovo ospedale…

"Sì, ma quando? Al momento è stata assegnata solo la progettazione, peraltro in attesa del via libera dell’Anac. Dovrebbe sorgere alla Pieve, ma nessuno sa quale sia il perimetro in cui dovrebbe trovare posto. Nel frattempo che si fa?".

Quali le vostre proposte?

"Noi siamo contro il mercato della salute, va rafforzato il sistema sociosanitario pubblico e universale: con un piano straordinario delle assunzioni e migliori retribuzioni, investimenti in salute e sicurezza, potenziamento di tutta la rete di assistenza (ospedaliera, territoriale e domiciliare), aumento delle risorse per la non autosufficienza e per le Rsa".