Presidio di legalità contro il bullismo

In occasione della giornata mondiale contro il bullismo, ieri il sindaco Emanuele Pepa ha partecipato a un’iniziativa significativa davanti all’Itis Mattei di Recanati. L’incontro arriva dopo il grave episodio che ha scosso la comunità locale poche settimane fa, quando un atto di violenza si è verificato nel cortile della scuola, sebbene non fosse a quanto pare direttamente legato a un caso di bullismo. Tuttavia, l’episodio ha messo in evidenza come il bullismo e le prevaricazioni tra studenti siano problemi molto diffusi e complessi. L’amministrazione comunale ha voluto mandare un segnale di vicinanza alla scuola e agli studenti, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di violenza, molestia e aggressività sia fisica che verbale.

"Le scuole devono essere luoghi sicuri e di crescita, dove ogni ragazzo può esprimersi senza paura. Le istituzioni devono esserci, sempre" ha dichiarato il sindaco Pepa. Accompagnato dai carabinieri e dalla polizia municipale, il sindaco ha partecipato a un presidio di legalità. La presenza delle forze dell’ordine ha avuto un forte valore simbolico, non solo per rassicurare gli studenti, ma anche per ribadire il costante impegno delle istituzioni nella lotta contro il bullismo e ogni forma di violenza. "Oggi non solo siamo qui per ricordare una giornata importante, ma soprattutto per lanciare un messaggio di tutela e di solidarietà verso chi soffre" ha aggiunto Pepa.

L’impegno dell’amministrazione non si esaurisce in questo evento simbolico. L’assessore Pergolesi ha infatti annunciato che sono in programma una serie di incontri in tutte le scuole cittadine. Coinvolgeranno professionisti del settore, psicologi ed educatori, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie sulla prevenzione del bullismo. "Non si tratta solo di identificare i comportamenti problematici, ma anche di creare un ambiente che promuova il rispetto reciproco, la solidarietà e l’ascolto" ha spiegato l’assessore Pergolesi.

Antonio Tubaldi