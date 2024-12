"Presidio di polizia e vigilantes per 24 ore"

"A tutela degli operatori chiediamo che le porte di ingresso del triage, così come la porta d’ingresso delle barelle, non siano di libero accesso, ma governate dallo staff in servizio. La presenza dei vigilantes deve coprire le 24 ore, ed è necessario un presidio fisso di Polizia all’interno dei pronto soccorso". John Palmieri, segretario provinciale della Fp Cgil e Sonia Prosperi, coordinatrice Rsu dell’Ast di Macerata, sconcertati e preoccupati per quanto accaduto al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, chiedono interventi immediati, ma ritengono necessario che il problema vada affrontato anche da altri punti di vista. "Le azioni intraprese sino ad oggi – sottolineano – sono insufficienti, nonostante dal marzo scorso non sia più necessaria la denuncia per le aggressioni subite dal personale sanitario e sociosanitario, e sia quindi possibile procedere anche d’ufficio a prescindere dalla gravità della lesione. Non abbiamo bisogno dell’esercito, ma di personale sufficiente per affrontare gli accessi concentrati nei pronti soccorso dopo le chiusure dei Punti di primo intervento sul territorio. E al personale deve essere garantito un adeguato rinnovo contrattuale, in linea con gli altri comparti".

"La priorità – evidenzia Palmieri – è tutelare il personale e prevenire le aggressioni, sia fisiche che verbali. Occorre andare avanti sulla strada della prevenzione, istituendo in tutti i luoghi di lavoro il Registro dei mancati infortuni, applicando quanto previsto da una raccomandazione del Ministero della Salute e da quanto suggerito dall’attività di monitoraggio dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (Onseps)".

Nel 2023 in Italia sono stati 16mila gli episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario, 18 mila le operatrici e gli operatori coinvolti. "I più colpiti sono gli infermieri, i primi che si interfacciano con le persone e ai quali viene chiesto di rispondere delle inefficienze del sistema, seguiti da medici e operatori socio-sanitari. Due terzi delle persone aggredite sono donne", prosegue il segretario Cgil. I principali aggressori sono i pazienti (69%), poi i parenti (28%). Il 68% delle aggressioni è di tipo verbale, il 26% fisico e il 6% contro beni di proprietà. Le ripetute aggressioni sono traumatizzanti, e possono causare disturbi post traumatici da stress, magari con la richiesta di cambiare sede o addirittura lavoro. Oggi l’episodio è a Macerata, ma non dimentichiamo la lista infinita di aggressioni anche nei pronto soccorso di Civitanova e Camerino, e altre sedi dell’Ast. "Le lunghe attese sono spesso causate anche da carenza di operatori, frutto di tagli ai fondi del Servizio sanitario nazionale, che hanno aggravato la posizione di medici, infermieri, operatori socio sanitari e tecnici dei pronto soccorso, di fatto costretti ad operare mettendo a rischio la propria incolumità".

f. v.