Presidio specialistico, contributo regionale

Per attivare un presidio specialistico per il contrasto del disagio di adolescenti e giovani la Regione Marche ha assegnato al Comune di Civitanova un contributo di 72.000 euro e a metà dicembre ha trasmesso a Palazzo Sforza una proposta progettuale. Il servizio si dovrà rivolgere agli adolescenti, ai giovanissimi, ai minori con disturbi psico-cognitivi e anche ai genitori per le attività di ascolto e di sostegno. Un provvedimento che intercetta l’aumento di queste problematicità che, se non affrontate per tempo, potrebbero sfociare in comportamenti trasgressivi e antisociali, in dipendenze tecnologiche, in disturbi di ansia e depressioni, con ricorso a soluzioni pericolose per la salute psico-fisica dei giovani, ad esempio l’uso di sostanze stupefacenti, di alcol o di stili compulsivi come il gioco d’azzardo. Gli interventi previsti dovranno consistere in: supporto per le competenze scolastiche; psicoterapia individuale per l’adolescente; gruppi di ascolto e di supporto psicologico alla coppia genitoriale; attività educative, formative e di socializzazione; laboratori professionali che, in collaborazione con altre istituzioni ed aziende del territorio, possano favorire tirocini formativi, stage, volontariato; laboratori creativi. Per realizzare il progetto il Comune, attraverso un apposito bando pubblico, dovrà affidare la gestione del servizio a realtà associative locali con consolidata esperienza nell’ambito del trattamento del disagio di adolescenti e giovani, passaggio questo obbligato per ottenere il riconoscimento del contributo regionale.