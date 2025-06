Preso a bastonate dai fratelli minori. Un 65enne finisce in ospedale

A causa di vecchie ruggini familiari si è scatenata una rissa fra tre fratelli a Potenza Picena, dove i due più giovani hanno aggredito il più anziano a suon di bastonate in pieno viso. Quest’ultimo, un 65enne, è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso all’ospedale di Civitanova. A intervenire anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova che hanno avviato i primi accertamenti.

L’episodio è avvenuto pochi giorni fa in contrada Castelletta, nelle campagne di Potenza Picena. Intorno alle 19.30 i tre fratelli, italiani tutti sopra i 50 anni, hanno iniziato a discutere in modo concitato in strada, davanti alla loro abitazione. Per delle vecchie questioni familiari, gli animi si sono accesi e dalle parole si è passati ai fatti. In particolare, i due più piccoli hanno alzato le mani contro il 65enne. Hanno afferrato un bastone e lo hanno colpito ripetutamente e con violenza in faccia. L’uomo ha cominciato a perdere sangue e a chiedere aiuto, con il volto tumefatto. Il trambusto e le grida dei tre hanno attirato l’attenzione dei passanti. Un potentino si è messo di mezzo per cercar di fermare quel massacro, mentre qualcun altro ha pensato di allertare i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al 65enne. L’uomo è sempre rimasto cosciente, ma aveva subito un grave trauma facciale. Per questo è stato portato al pronto soccorso di Civitanova, piuttosto malconcio.

A giungere in contrada Castelletta pure i carabinieri, con una pattuglia della Compagnia di Civitanova e un’altra della stazione di Potenza Picena. I militari hanno identificato i presenti, dando il via alle indagini. Oltre a ciò hanno raccolto la versione di alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Il 65enne è stato dimesso il giorno seguente dall’ospedale di Civitanova, con una prognosi stimata in 30 giorni di guarigione per via delle botte che gli sono state inferte.

Giorgio Giannaccini