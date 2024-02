Preso a bastonate in strada da 5 persone

Una furibonda rissa tra stranieri è scoppiata nottetempo nel centro di Porto Recanati, e ad aver la peggio sarebbe stato un marocchino sui quarant’anni, colpito ripetutamente prima con una sedia e poi a bastonate da un gruppo di cinque albanesi. Da quanto emerge, all’origine dell’aggressione, ci sarebbero motivi legati allo spaccio di droga. L’episodio di violenza è avvenuto pochi giorni fa. Il parapiglia è scoppiato verso le 23, appena fuori da un bar che si trova in corso Matteotti. A quell’ora il 40enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine e fino a poco fa domiciliato all’Hotel House, si trovava nei tavoli esterni del locale, intento a bere degli alcolici in compagnia di alcuni amici, sempre nordafricani e poco più che maggiorenni. A un certo punto, il marocchino ha iniziato a battibeccare con un albanese che si trovava nei dintorni del bar, scambiandosi una lunga sequela di insulti e provocazioni. Allora il 40enne, alquanto arrabbiato, si sarebbe avvicinato al rivale per poi tirargli in faccia uno schiaffo. Da lì, il caos. L’albanese ha chiamato in aiuto quattro suoi connazionali, che sarebbero arrivati poco dopo con dei bastoni in mano. Alla loro vista i giovanissimi amici del marocchino, per paura, hanno tagliato la corda lasciandolo solo. Ben presto sarebbe partito un autentico pestaggio, con il 40enne malmenato a più riprese. Stando ad alcuni testimoni, uno degli albanesi avrebbe tirato una sedia addosso all’uomo e pochi istanti dopo sarebbe stato raggiunto da diverse bastonate. Finita l’aggressione, e con il volto tumefatto, l’uomo si è poi diretto da alcuni familiari che abitano all’Hotel House per farsi medicare alla meglio ed evitare così di rivolgersi al pronto soccorso. Secondo indiscrezioni, la contesa tra le due parti, sarebbe partita per motivi collegati al mercato della droga.

g. g.