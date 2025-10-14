Preso con la droga, 21enne in silenzio dal giudice

Ha fatto scena muta davanti al giudice il 21enne arrestato dalle fiamme gialle giovedì scorso, a Macerata, dopo essere stato pizzicato con cocaina e marijuana: il giovane resta ai domiciliari. Era appena uscito di casa quando quella sera, intorno alle 20.30, era incappato nella Guardia di finanza di Macerata, che stava svolgendo una operazione anti-droga. I finanzieri avevano perquisito il giovane, che lavora come muratore, poi hanno esteso i controlli alla sua auto e, infine, hanno provveduto a svolgere una perquisizione domiciliare.

Nell’abitazione di via Barilatti dove il giovane, di origini romene ma nato a Macerata, viveva in affitto, i finanzieri avevano rinvenuto poco meno di 700 grammi di marijuana e circa 130 grammi di cocaina. In casa, oltre alle sostanze stupefacenti, c’erano anche un bilancino di precisione, un coltello pieghevole e pure una scure. Tutto il materiale, la droga, il bilancino e le armi erano stati posti sotto sequestro, mentre per il giovane muratore era scattato l’arresto. Era finito ai domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto, nell’abitazione del padre, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni che era subito stato informato.

Nella mattinata di ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni. Il 21enne, che è difeso dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e il giovane resta quindi ai domiciliari nella casa del padre.

Chiara Marinelli