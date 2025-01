Preso con l’hashish, 24enne nei guai

Una pattuglia dei carabinieri di Cingoli ha incentrato i controlli antidroga effettuandoli nella zona della frazione San Faustino. È stato avvistato un giovane che si trovava fermo nell’area del parcheggio adiacente alla provinciale per Filottrano. Sottoposto a una perquisizione personale il 24enne, incensurato e di cittadinanza marocchina, è risultato in possesso di 10,01 grammi di hashish. Al giovane è stata comminata la sanzione amministrativa riguardante l’uso personale di stupefacenti. Il quantitativo di hashish è stato sequestrato per essere posto a disposizione dell’autorità competente.

g. cen.