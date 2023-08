Preso con l’hashish, patteggia e torna in libertà

Si è detto pentito, ha chiesto di patteggiare ed è tornato in libertà Jonathan Nerla, il 22enne maceratese arrestato martedì mattina alla stazione dalla Guardia di finanza. La pattuglia dei finanzieri, accompagnata anche dal cane antidroga Hanima, aveva fatto un giro di controllo tra i passeggeri in sala d’attesa e ai binari. Vedendo che il cane segnalava con insistenza due giovani, su di loro era stata fatta una verifica più accurata. Così era venuto fuori che un 20enne di Montegranaro aveva poco meno di un grammo di hashish, e il ragazzo aveva detto di averlo appena acquistato dal suo compagno di viaggio, Nerla. Al maceratese erano stati sequestrati quindi sei grammi di hashish e 1.050 euro in contanti, che aveva nello zainetto. A quel punto, i finanzieri erano andati a controllare anche a casa sua, trovando altri 85 grammi della stessa sostanza, un coltello e un bilancino nascosti in una vetrinetta nella camera del ragazzo. Così il maceratese, su disposizione del sostituto procuratore Claudio Rastrelli, era stato messo agli arresti domiciliari, con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Oltre all’hashish, i militari gli avevano sequestrato anche la somma di denaro che aveva con sé, ritenendola il provento dell’attività illecita.

Ieri mattina per lui si è tenuto il processo per direttissima, davanti al giudice Andrea Belli. Il ragazzo si è detto pentito e dispiaciuto per quello che aveva fatto. Poi per lui l’avvocato difensore Maurizio Ballarini ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con la procura a otto mesi di reclusione, per l’ipotesi più lieve del reato di spaccio. Concordata la sanzione, con il beneficio della sospensione condizionale Nerla è tornato in libertà. Il ragazzo, molto giovane, non ha precedenti, ma sarebbe comunque un soggetto noto alle forze dell’ordine per altre vicende.

p. p.