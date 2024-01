Prestiti diminuiti, piccole imprese in difficoltà per gli investimenti

"Il credito alle imprese e la sostenibilità": l’appuntamento organizzato da Confartigianato ha visto la collaborazione di Banca d’Italia, Abi Marche, Confidi Uni.Co, Camera di commercio delle Marche, fondazione Symbola e la preziosa partecipazione di Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’economia. I dati, forniti dall’Ufficio studi di Confartigianato, attestano infatti che a settembre 2023 i prestiti alle piccole imprese della nostra regione sono diminuiti del 9,4% rispetto a settembre 2022, a fronte del -7,4% del totale delle imprese, variazioni maggiori in entrambi i casi alla media nazionale. Il tasso di interesse annuo effettivo a settembre 2023 si attesta nelle Marche al 6,39%, 292 punti base in più rispetto a settembre 2022 (3,47%) e di poco superiore al 6,30% della media italiana. A giugno 2023 il Tae alle piccole imprese marchigiane è pari all’8,89%, 311 punti base maggiore rispetto al tasso per le imprese medio-grandi, fermo al 5,78%. Menichelli ha espresso la preoccupazione delle imprese sul tema credito, "soprattutto per gli elevati tassi di interesse che ancora restano importanti ad inizio 2024. Il rischio è che questo costo del denaro possa sterilizzare gli investimenti e lo sviluppo del territorio". Mariani ha ricordato il ruolo del Confidi come "gestore insieme ad altri due soggetti della nuova programmazione per il credito della Regione che prevede 91 milioni di euro. Sta uscendo adesso il primo bando dove la Regione ha messo 20 milioni di euro per un contributo in conto interessi e in conto costo della garanzia". Albano ha spiegato che il governo sta lavorando a tali provvedimenti all’interno del Mille proroghe e "vedremo quali saranno i costi di tali misure. La questione delle cartelle è attenzionata, la sto seguendo direttamente. Vedremo di arrivare ad una soluzione".