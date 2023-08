"Presto la firma per le scogliere a Scossicci"

di Giorgio Giannaccini

"Ci sembra doveroso informare che il tratto a Scossicci sarà interessato dai lavori di posa delle scogliere, che finalmente saranno messe a protezione del litorale. La convenzione che darà il via all’opera, a carico della Regione, è ora al vaglio della firma". Così il sindaco Andrea Michelini risponde alla giornalista romana Anna Maria Morsucci, che in un articolo apparso l’altro giorno sul Carlino aveva lamentato diverse criticità sulla costa nord di Porto Recanati: dall’erosione della spiaggia fino all’abbandono selvaggio dei rifiuti. "La Morsucci asserisce che da anni si parla di difesa della costa, ma di fatto non si è mai proceduto a fare nulla – dice il primo cittadino portorecanatese –. Tuttavia, firmata la convenzione, seguiranno i lavori a protezione del litorale. La nostra città e il turismo della zona ne trarranno beneficio. E i balneari potranno nei prossimi anni lavorare con quella tranquillità che da decenni è mancata e non saranno più soggetti a rischi di crollo delle loro strutture". Oltre a ciò, Michelini ha da ridire pure "sulla sporcizia che regnerebbe nel quartiere a causa dei non corretti conferimenti di rifiuti. In passato – aggiunge Michelini –, Scossicci era una specie di discarica a cielo aperto, dove non solo portorecanatesi si recavano per abbandonare di fianco ai bidoni della immondizia, vecchi elettrodomestici , divani e mobili. Tali comportamenti hanno spinto l’amministrazione all’apertura di un’isola ecologica tutti i giorni nel quartiere, alla quale ci si può rivolgere per il corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre sono state poste quattro telecamere proprio per ovviare a tali problematiche". Sempre Michelini, ribatte poi su altri punti. "Quelle spiagge saranno oggetto di interventi che prevedono la posa di bagni pubblici e nuove docce – illustra ancora il sindaco –. Per quanto riguarda il manto stradale, si sta pianificando per il post stagione una serie di interventi. Mentre la farmacia, distaccata nel quartiere, effettua orari ridotti per il fatto che è stato molto difficile reperire personale. Ci auguriamo che la Morsucci continui a frequentare la nostra città e auspichiamo che possa allo stesso tempo prodigarsi in una campagna di sensibilizzazione, verso gli abitanti del quartiere, per il corretto conferimento dei rifiuti. Ci sembra poco edificante – conclude Michelini – che nonostante a Scossicci sia operativa un centro di raccolta differenziata, continuino a persistere abitanti che preferiscono abbandonare i sacchetti (con materiale a volte maleodorante) nelle pubbliche vie".