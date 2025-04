Prete sorprende il ladro in oratorio. Prima le urla, poi l’inseguimento

Sorprende un giovane ladro in oratorio e lo mette in fuga, poi lo insegue e riesce a prendere il numero di targa della sua auto. È stata una serata movimentata, quella di lunedì, per un sacerdote di Macerata. Attorno alle 21.30, appena rientrato in canonica, il prete ha sentito dei rumori sospetti arrivare dai locali dell’oratorio. È quindi sceso per controllare, riuscendo a intravedere una figura maschile che si nascondeva nel garage della parrocchia. Il prete ha così iniziato a urlare all’indirizzo dell’intruso che, vista la mala parata, se l’è data a gambe dalla porta del garage, che non era stata chiusa a chiave.

Il sacerdote però non si è dato per vinto e ha provato a inseguire il ladro, riuscendo a prendere anche il modello e la targa dell’auto con la quale il balordo è scappato. Stando a quanto è stato ricostruito in seguito, anche grazie alle immagini della videosorveglianza, dopo essersi intrufolato nell’oratorio, il ladro (a volto scoperto) ha messo nel mirino il piccolo bar interno, alla ricerca di soldi. Non è ancora chiaro se sia riuscito ad arraffare qualcosa o meno. In ogni caso i suoi piani sono presto andati a monte, a causa dell’arrivo del parroco. Grazie alla prontezza di riflessi del sacerdote, il ladro è stato messo in fuga e sarebbe anche stato identificato. Il parroco sporgerà denuncia alla polizia nelle prossime ore.