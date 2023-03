Prevenire e affrontare le truffe: la Questura incontra gli anziani

Nell’ambito della campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, nella frazione di Chiarino di Recanati, al circolo Acli, si è tenuto un incontro formativo con relatori il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Macerata, Matteo Luconi, e l’ispettore superiore Cassio Paciaroni. I due funzionari hanno fornito tutte le raccomandazioni utili a prevenire le più comuni forme di raggiro e di truffa che i malviventi di solito mettono in atto e spesso con successo, soprattutto nei confronti delle persone anziane. All’incontro hanno preso parte il sindaco Antonio Bravi, l’assessore Paola Nicolini e Antonella Melatini, membro del direttivo provinciale delle Acli. La Polizia di Stato è da sempre impegnata sul fronte che riguarda le cosiddette truffe, specie quelle commesse nei confronti di persone anziane o più deboli. Come concordato con il prefetto Flavio Ferdani, in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, si è dato impulso alle iniziative di prevenzione dalle truffe che vedono coinvolte tutte le forze di Polizia con la collaborazione anche di altri enti e associazioni che mettono a disposizione propri locali per gli incontri con i cittadini.