Prevenire inondazioni e dissesti a Mogliano: Comune ottiene 138mila euro

"Il Comune di Mogliano ha ottenuto un finanziamento dalla Regione per interventi necessari a prevenire tutti quegli eventi che possono mettere in pericolo la popolazione e causare danni alle infrastrutture di competenza pubblica, come il rischio esondazioni e dissesti". Ad annunciarlo l’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Cecilia Cesetti. Si tratta di risorse per 138.000 euro, inclusi i 27.600 euro di compartecipazione da parte dell’ente. "Va ad aggiungersi ad altri contributi ottenuti per tali finalità – prosegue –. Solo un mese fa avevamo ricevuto un altro finanziamento di 50.000 euro. Questi fondi per interventi di difesa del suolo saranno investiti per prevenire eventi che potrebbero danneggiare la nostra comunità".