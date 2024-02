Prevenzione cardiovascolare, screening al via

Inizieranno martedì, alle 16.30 nel circolo ricreativo di via Volturno a Piediripa, gli screening per la prevenzione cardiovascolare, organizzati nei circoli di quartiere e nelle sedi di alcune associazioni da Comune, Ircr e Apm. Un’infermiera professionale, infatti, sarà disponibile per la rilevazione gratuita dei parametri vitali e per la misurazione della glicemia e del colesterolo. "La prevenzione delle malattie cardiovascolari gioca un ruolo fondamentale nella riduzione dell’incidenza e della mortalità – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro (nella foto) –. I fattori di rischio modificabili, legati a comportamenti e stili di vita che possono essere a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa, possono essere gestiti attraverso misure preventive efficaci. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale vuole sensibilizzare i cittadini a una corretta quanto importante prevenzione".

Altri appuntamenti in città sono in programma il 7 marzo, alle 16.30, all’associazione Idea 88 di via Panfilo; il 14 marzo, alle 16.30, al centro sociale aggregazione 93 di via Ungaretti; il 4 aprile, alle 16.30, al circolo ricreativo La Quercia di via Pace; il 18 aprile, alle 16.30, al Centro italiano femminile di via Marche; il 9 maggio, alle 16.30, al circolo Acli delle Vergini in via Galasso Da Carpi; il 15 maggio, alle 16.30, nella sede dell’associazione Rete viva alla parrocchia Santa Croce e il 21 maggio, alle 16.30, al circolo Sacro Cuore di via Ariani.

re. ma.