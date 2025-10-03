Prevenzione con "Salute in cammino"

Camminate serali per combattere la sedentarietà e l’inattività fisica. "Salute in cammino", nel ‘mese rosa’ di ottobre, organizza nove appuntamenti tra Macerata, Pollenza, Corridonia e Montecassiano per la prevenzione e la salute delle donne. Un’occasione per sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici, in particolare per la prevenzione del tumore al seno. Numerose iniziative, visite gratuite e campagne informative sono attive in tutta Italia. L’iniziativa di promozione dell’attività fisica è organizzata dall’U.s. Acli Marche Aps, dall’U.s. Acli provinciale di Macerata Aps, dalla polisportiva Acli Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic walking, col patrocinio del Comune di Macerata. La partecipazione è gratuita.

Il primo appuntamento è in programma oggi alle 21.30 con ritrovo al parcheggio Superconti del centro commerciale Corridomnia a Corridonia. A seguire sono programmati gli appuntamenti del 7 ottobre, con partenza dal primo parcheggio dell’Abbadia, poi il 10 ai giardini Diaz di Macerata, il 14 dal parcheggio della chiesa di Piediripa, il 17 dal parcheggio della chiesa di Villa Potenza, il 21 al parcheggio dell’ingresso alla ciclabile a Montecassiano, il 24 dal parcheggio Conad di Casette Verdini di Pollenza, il 28 dal parcheggio Conad di Collevario e il 31 ancora dai giardini Diaz di Macerata.