Prevenzione contro l’obesità a Recanati: iniziativa tra i banchi

Al via nelle scuole recanatesi l’attività di prevenzione contro l’Obesità Infantile. Il progetto è portato avanti dal Comune con l’associazione "CiboLiberaTutti". "Crediamo – ha detto il sindaco Bravi – che sia un passo fondamentale per affrontare l’obesità infantile in modo completo". I temi che verranno trattati sono: ’Educazione Nutrizionale Creativa’ attività pratiche legate all’alimentazione che includeranno la preparazione di cibi sani e gustosi. ’Lezioni di Musica e movimento’ la musica e il moto saranno integrate nelle attività scolastiche quotidiane. ’Espressione Artistica’ gli studenti saranno incoraggiati a esprimersi attraverso l’arte per lo sviluppo della creatività e dell’autostima. ’Coinvolgimento delle Famiglie’ i genitori saranno chiamati a partecipare alle iniziative. Infine ’Monitoraggio e Valutazione’, per una valutazione dell’impatto del progetto sulla salute e il benessere degli studenti. "Siamo entusiasti di collaborare con il Comune per portare avanti questo progetto che promuove la salute e il benessere dei bambini attraverso l’arte, la musica e l’educazione alimentare", ha detto Rosalba Franco presidente dell’associazione "CiboLiberaTutti". "È un vero piacere lavorare nella mia città per poter unire l’arte, la musica, il teatro a progetti che abbiano a che fare con la salute", ha aggiunto Matteo Corvatta, responsabile della parte artistica di "CiboLiberaTutti".