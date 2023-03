Prevenzione del cyberbullismo, incontri tra studenti e psicologo

È partito il progetto di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo promosso dall’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con l’Istituto comprensivo "Lotto" e l’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche Di.Te. "Il progetto prevede due incontri in presenza con gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria – spiega l’assessore Simona Scopetta –, durante i quali uno psicologo esperto della tematica, dell’Associazione Di.Te., affronterà con i ragazzi il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo descrivendone tipologie e caratteristiche, i ruoli dei vari attori coinvolti e le conseguenze psicologiche e legali. Verranno spiegate, inoltre, strategie e procedure da intraprendere se si è vittima di bullismo e cyberbullismo o se si assiste a episodi che coinvolgono un compagno. A seguire ci sarà una parte laboratoriale durante la quale i ragazzi verranno divisi in piccoli gruppi per stimolare la riflessione e mettere in atto le strategie acquisite e la propria capacità di problem solving. Nei prossimi giorni, su indicazione degli esperti, i docenti proseguiranno le attività laboratoriali in classe e il progetto terminerà con un incontro a teatro rivolto a tutta la comunità".