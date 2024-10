Prevenzione del tumore al seno, visite gratuite con la Lilt

Sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza della prevenzione oncologica dei tumori alla mammella e organizzazione di screening gratuiti. Questi gli obiettivi di Nicola Battelli (foto), neo eletto presidente della sezione di Macerata della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) che, in collaborazione con l’Ast di Macerata e i Comuni di Civitanova, Macerata, San Severino e Camerino ha organizzato un ciclo di incontri con la cittadinanza e programmato screening gratuiti. Le visite senologiche saranno effettuate nei reparti di Oncologia degli ospedali di Macerata, Civitanova, San Severino e Camerino. La prenotazione per le visite è obbligatoria e a partire già da oggi per le non iscritte alla Lilt, e va effettuata chiamando la segreteria della direzione medica ospedaliera di Macerata al numero 0733.2572311, fino ad esaurimento posti previsti, e poi dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Per le iscritte Lilt, invece, le prenotazioni saranno effettuate, direttamente dalla segreteria dell’associazione telefonando al numero 339.3873119. Queste le date in cui saranno effettuate le visite gratuite. Ospedale di Macerata: il 15-22-29 ottobre. Civitanova: il 16 e 18 ottobre. San Severino: il 21 ottobre. Camerino: il 17 ottobre. Sono previsti anche incontri con la cittadinanza: il 16 ottobre a Civitanova (sala consiliare), il 23 ottobre a Macerata (biblioteca Mozzi-Borgetti), il 30 ottobre a Camerino (sala consiliare), il 5 novembre a San Severino (Sala degli stemmi Piano Nobile del Palazzo Comunale). "Il tumore della mammella colpisce una donna su otto. Ogni anno l’Oncologia di Macerata prende in carico circa 500 nuovi casi, mentre la chirurgia senologica circa 350. Le percentuali di guarigione attualmente sono del 90%", sottolinea Nicola Battelli, presidente Lilt e primario di Oncologia a Macerata.