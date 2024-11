Prevenzione delle fragilità. Accordo tra Ats e ateneo

Sviluppo e promozione di attività di ricerca applicata nell’ambito del progetto Pnrr Safina (Smart solutions and educational programs for anti-fragility and inclusivity). Sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione scientifica siglato dal Comune di Macerata, in qualità di ente capofila dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale 15, e dall’Università. "Ci adopereremo – ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro – per realizzare attività formative, supportive e laboratoriali rivolte ai familiari di persone con fragilità in età senile e ai lavoratori impiegati in questo importante ruolo di cura domiciliare. Al contempo, lo sviluppo di attività finalizzate al cosiddetto invecchiamento attivo, metteranno in campo una rete di attori pubblici, privati e del terzo settore". "L’accordo rafforza la rete di collaborazioni già in essere in seno al progetto Safina e ci consente di aumentare l’impatto delle attività previste dal progetto", ha commentato la professoressa Silvana Colella, docente del Dipartimento di Studi Umanistici.