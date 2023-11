Prevenzione dell’Hiv,. Anlaids lancia il concorso per uno slogan giovane

Anlaids Macerata alla ricerca di uno slogan giovane e dinamico per la prevenzione dell’Hiv. Questo l’obiettivo del concorso, indetto in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids che si terrà domani. Per partecipare è necessario inviare un video o una foto del poster con il messaggio social all’indirizzo anlaidsmacerata@gmail.com, specificando nome, cognome e recapito, entro il 31 gennaio. I lavori che saranno ritenuti attinenti al tema proposto saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione e potranno essere votati. Quello che riceverà più voti verrà premiato con una card del valore di 100 euro utilizzabile al cinema Multiplex. Info: Facebook o anlaidsmacerata@gmail.com.