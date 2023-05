Prevenzione e malattie legate all’invecchiamento Ecco il progetto "Mi sta a cuore" rivolto agli over 65

Appignano scende in campo con un nuovo progetto di prevenzione rivolto agli over 65 sulle malattie legate all’invecchiamento che sarà presentato oggi, alle 17.45, nella sala eventi del Comune. L’incontro servirà per presentare il progetto "Mi sta a cuore" realizzato in collaborazione con Cambia Menti e Afam Alzheimer Uniti Marche che si propone l’obiettivo di promuovere l’informazione e la conoscenza dei corretti stili di vita e delle buone abitudini che favoriscono il benessere la vita ed in particolare nella terza età. All’incontro il neurologo Eugenio Pucci terrà una relazione sul tema "Demenza e malattia di Alzheimer: prevenire e meglio che curare", cui seguirà una tavola rotonda con i medici di base e i referenti del territorio. La neuropsicologa Susanna Cipollari e la psicologa Ludovica Capponi presenteranno le linee guida di "Mi sta a cuore". Un progetto che prevede l’organizzazione di incontri informativi su temi fondamentali per la prevenzione, all’oratorio parrocchiale in via Dante Alighieri 3 con inizio alle 18, il 19 maggio sul tema "La dieta mediterranea efficace anche nella terza età "con la nutrizionista Elisa Pelati, il 25 maggio "Il corpo parla di noi: il movimento nell’arco della vita" con la fisioterapista Alessia Micci e il primo giugno "Riserva celebrale ed invecchiamento: cosa succede alle funzioni cognitive?" con la psicologa Ludovica Capponi e lSusanna Cipollari.