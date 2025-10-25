Prevenzione nelle aziende

La storica pelletteria Laipe di Tolentino ha ospitato il primo incontro formativo del progetto "Piazze aperte alla prevenzione... in azienda", promosso da Cna Macerata in collaborazione con il Centro Medico Fisiomed. L’iniziativa porta la cultura della prevenzione sanitaria direttamente nei luoghi di lavoro, attraverso una serie di appuntamenti dedicati a lavoratori e lavoratrici di quattro imprese associate: Laipe, poi Due Erre di Morrovalle, Carlo D’Angelo srl di Civitanova e Artigiana Elettrica di Cingoli. Il ciclo di incontri, partito con un focus sulla prevenzione senologica tenuto dalla dottoressa Cesarina Giustozzi, proseguirà nel mese di novembre con una seconda fase dedicata alla prevenzione maschile e cardiovascolare insieme a Fabrizio Scoccia, giornalista medico scientifico.

"Centinaia di lavoratrici e lavoratori parteciperanno agli incontri ospitati dalle aziende associate. Quello alla Laipe, che ringraziamo per la pronta adesione e disponibilità, è stato il primo appuntamento di un percorso virtuoso che unisce salute, formazione e imprese", ha spiegato Massimiliano Moriconi, direttore Cna Macerata. "Abbiamo voluto che a beneficiare di questa iniziativa fossero le nostre dipendenti - ha aggiunto Sergio Sciamanna, amministratore delegato di Laipe -. Poiché la nostra forza lavoro è in gran parte femminile, abbiamo scelto di organizzare questo incontro nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione rosa. La partecipazione è stata ampia e molto attenta, segno che il tema è sentito e importante. "Credo profondamente nel valore dell’informazione per la prevenzione dei tumori - ha evidenziato la dottoressa Giustozzi -. Oggi c’è una crescente sensibilità su questi temi e mi auguro che ogni donna rispetti gli screening periodici, che restano fondamentali per la diagnosi precoce". Soddisfatto del progetto anche Enrico Falistocco, amministratore delegato del Centro Medico Fisiomed.