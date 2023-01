Prevenzione patologie, iniziativa benefica

Un’iniziativa sociale finalizzata alla prevenzione e cura di alcune patologie con uno scopo benefico è stata promossa dall’attivo Comitato feste di Braccano per martedì alle 20,30 all’ex scuola elementare del noto e frequentato "paese dei murales".

Infatti, in occasione dei 30 anni dell’azienda Ipoh, specializzata in materassi in lattice naturale, è stata promosso un evento medico-informativo sulla prevenzione e la cura di patologie relative alla colonna vertebrale, come cervicalgie, lombalgie, ernie, periatriti, apnee notturne, reflussi gastroesofagei ed altro. L’incontro, che terminerà con un’estrazione a sorte di un omaggio ed un piacevole rinfresco, prevede la possibilità di raggiungere un determinato numero di coppie ospiti al fine di garantire un contributo a supporto della realizzazione di un nuovo dipinto parietale.

m. p.