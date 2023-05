Previdenza: gli impegni di Crosetto

Incontro - primo nel suo genere in Italia - tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Si è tenuto lunedì a Roma, al Centro Alti Studi della Difesa, alla presenza anche del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, e dei vertici delle forze dell’ordine. Il presidente dell’associazione sindacale dei carabinieri Unarma, il militare Michele Pasqualicchio (originario della provincia di Foggia e residente a Pollenza dal 1989), in servizio a Macerata, ha esposto al ministro la problematica più sentita dalla categoria: il mancato avvio della previdenza complementare, che sta già producendo i primi effetti negativi sui militari che stanno andando in pensione. "L’argomento ha subito trovato l’attenzione del ministro, che ha risposto di avere preso in carico il problema sin dal secondo giorno della sua nomina – spiega Unarma -, assumendosi così l’impegno di trovare una soluzione in tempi brevi. Inoltre, farà emettere le disposizioni per le quali ai sindacalisti militari verrà concessa la licenza straordinaria per la partecipazione alle attività sindacale. Il ministro ha smentito la veridicità del possibile innalzamento dell’età pensionabile entro il 2025. Usciamo dalla riunione fiduciosi e soddisfatti degli impegni che Crosetto ha preso pubblicamente -conclude l’organizzazione sindacale -. Aspettiamo che qualcosa si muova". "Si tratta del primo incontro in assoluto, in tutta la storia dell’Arma (dal 1814 quindi), tra il ministero della Difesa – aggiunge il presidente Pasqualicchio – e le sigle puramente sindacali militari. Sancisce l’inizio della fase sindacale anche per i militari. La speranza è che si trovi presto la soluzione sul trattamento economico previdenziale di quanti stanno già andando in pensione con il sistema contributivo".