Previsioni preoccupanti. Crollo demografico massimo entro dieci anni

Sono dati che vanno trattati con cautela, poiché "le previsioni demografiche divengono tanto più incerte quanto più ci si allontana dalla base di partenza", spiega l’Istat. Anche se la tendenza alla diminuzione dovesse attenuarsi – però - nell’arco di dieci anni in provincia di Macerata assisteremo ad un vero e proprio crollo demografico (con il capoluogo che sarà nettamente al di sotto dei 40mila abitanti). Se al primo gennaio di quest’anno si contavano 303.546 residenti, al primo gennaio del 2033, tra dieci anni, i residenti saranno 290.134, vale a dire 13.412 in meno. Da qui a cinque anni, fino al 2028, il calo della popolazione si attesta sui 7.218 abitanti, a cui se ne devono aggiungere altri 6.194 nel quinquennio successivo. Lo scenario diventa più fosco se nel quadro generale si vanno ad esaminare i numeri per classi di età. Nel decennio 2023 – 2033, in provincia di Macerata i residenti tra 0 e 4 anni passeranno da 10.287 a 9.314, 973 in meno; quelli tra 5 e 19 anni da 40.347 a 32.854, 7.493 in meno. Nello stesso tempo gli ultranovantacinquenni aumenteranno da 1.312 a 1.526, 214 in più. E ci sarà una crescita marcata degli ultrasessantacinquenni.

Una situazione già delineata in precedenza, meno giovani e più anziani, ma che nei prossimi anni è destinata ad accentuarsi, imponendo un generale ripensamento del nostro modello di sviluppo, ma anche dell’organizzazione dei servizi. Dal 2013 al 2023, in provincia di Macerata la popolazione giovanile 15 – 34 anni, è passata da 67.959 a 59.504, un calo di 8.455 unità (-12,4%). E proprio in questi giorni abbiamo rilevato come le imprese non trovano un lavoratore su due tra quelli di cui hanno bisogno. Per quanto riguarda i servizi, è noto come l’accesso alle Rsa e case di riposo per anziani sia particolarmente difficile già oggi, con lunghe liste di attesa. Più anziani, poi, significa – per forza di cose – più persone affette da una o più patologie, e la nostra sanità è già in particolare affanno. Se, poi, guardiano al mondo della scuola, la previsione è che il calo degli ultimi anni degli iscritti negli istituti per l’Infanzia, ha già un impatto sulla Primaria e, nell’arco di 67 anni lo avrà pesantemente anche alle Medie e, poi, un po’ più tardi - una decina d’anni - alle Superiori. Insomma, alcune scuole attualmente in costruzione potrebbero "arrivare tardi". Riflessioni scontate, ma alle quali non sembra che si presti molta attenzione. Le previsioni dell’Istituto nazionale di statistica sono riferiti a 7.904 comuni assumendo come riferimento il periodo 2022 - 2042. Le ipotesi evolutive riguardo alla fecondità, alla sopravvivenza e alla migratorietà nei diversi Comuni sono derivate dalle previsioni regionali.