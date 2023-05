"Prevista la messa in sicurezza della strada Padri Passionisti"

Approvato il rendiconto di gestione 2022 nella seduta del Consiglio che si è tenuta mercoledì a palazzo Lazzarini e su questo punto è intervenuto l’assessore Alfredo Benedetti, rimarcando alcuni dei numeri del documento; su tutti l’avanzo di amministrazione, che ammonta a 910mila euro. "Di questa cifra, 550mila euro sono stati subito impegnati – si afferma nella relazione –: 150mila per manutenzioni delle aree verdi e 400mila per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, tra le quali ci sarà l’intervento di messa in sicurezza di strada Padri Passionisti. Il fondo cassa al 31 dicembre è di 2.032.340 euro, mentre continua l’opera di abbassamento dell’indebitamento dell’ente: il residuo dei mutui è passato dai 6.060.000 euro del 2020 ai 5.484.000 euro del 20220, con un calo di circa 600mila euro: il debito per abitante è sceso da 604 a 555 euro". Via libera alla variazione di bilancio con cui il Comune introita il contributo di 98mila euro per la messa in sicurezza di contrada Palombaretta; è passata all’unanimità l’approvazione delle tariffe Tari, che vedono un adeguamento medio del 2,2% e i nuovi regolamenti di Protezione civile e sulla disciplina dell’utilizzo delle trasmissioni in streaming di consiglio, giunta, conferenze dei capigruppo e commissioni consiliari.