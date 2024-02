Previsti 245mila euro per assistere i minori nelle comunità

Il Comune di Civitanova investirà 245.000 euro nel 2024 per l’assistenza ai minori ospitati nelle comunità e nelle strutture protette. La somma assicura la continuità degli interventi nei confronti di bambini e adolescenti che sono inseriti nel programma di assistenza anche da qualche anno. I ragazzi al momento sono dieci con una spesa media di circa 24 mila euro per ognuno. Si tratta di un costo che l’amministrazione sostiene per finanziare misure a tutela dei minori e che possono essere disposte anche in caso di forte conflittualità con i genitori, tale da non consentire la crescita equilibrato dei ragazzi. I servizi sociali del Comune di appartenenza poi lavorano a un percorso psicoterapeutico per riavvicinare la famiglia.