Preziosi e l’imperatore poeta. Ecco "Le Memorie di Adriano"

Su il sipario per la 36esima rassegna di teatro antico all’Anfiteatro romano di Urbisaglia. Un cartellone di emozioni sotto le stelle. Si parte giovedì con "Le Memorie di Adriano", recital tratto dal celebre romanzo di Marguerite Yourcenar. Sul palco Alessandro Preziosi (drammaturgia di Tommaso Mattei). "È un viaggio intimo e universale nel cuore dell’uomo di potere, del filosofo, del sognatore – spiega l’Amat –. La voce di Adriano, imperatore e poeta, rivive in una forma scenica essenziale e visionaria. Il recital ne esalta la potenza emotiva e la riflessione esistenziale dell’originale grazie all’interpretazione di Preziosi e alle musiche originali di Giacomo Vezzani. Preziosi, in una lettura intensa e misurata, dà corpo e voce a un Adriano che parla attraverso i secoli. Non una figura lontana della classicità, ma un uomo immerso nelle grandi domande del vivere: la morte, il desiderio, la bellezza, la caducità del potere. Un uomo che cerca la verità di sé attraverso la parola, come fosse una confessione in atto. Le musiche elettroniche di Vezzani creano un tessuto sonoro avvolgente, astratto e insieme profondamente emotivo".

Giovedì 10 luglio, invece, sarà la volta di "Ember Trapped in Fire – Prometheus Fight" con Zyia Azazi. Un’esplosione di energia, un connubio ipnotico di danza, fuoco e mito. Domenica 20 luglio "Sei un mito!" con Enrico Galiano, che guiderà il pubblico alla riscoperta dei miti greci. Infine, giovedì 31 luglio, "Antigone e i suoi fratelli", per la regia di Gabriele Vacis. Produzione del Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Poem.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15. Per info e prevendite Amat e biglietterie circuito Vivaticket, ufficio turistico Urbisaglia 0733.506566, biglietteria anfiteatro la sera di spettacolo dalle 19. Anche questa edizione è organizzata da Comune e Amat con la Direzione regionale musei. E la magia raddoppia con la nuova Dinner Tau (Teatri antichi uniti) con i prodotti tipici locali (promossa in collaborazione con Le Tre Spighe & C., Locanda Le Logge, Ristorante Misidia e Pasta Fresca da Oriana). Giovedì quindi appuntamento anche con Dinner Tau a cura del Comune di Urbisaglia e Direzione regionale musei Marche; prenotazione obbligatoria (cena a pagamento) all’ufficio turistico, (0733.506566). "Un’estate dove storia, arte e gusto si fondono in un’esperienza indimenticabile", conclude il Comune.

Lucia Gentili