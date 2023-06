Prezioso fondo librario di Lino Biancolini

Sarà presentato oggi alle ore 17 alla mediateca comunale il prezioso fondo librario di argomento teatrale "Lino Biancolini", composto da un archivio personale e da un centinaio di riviste di teatro datate tra il 1935 e gli anni Sessanta, donato dalle figlie Daniela e Donatella dell’illustre cittadino nato nel 1918. L’uomo era appassionato di teatro, aveva frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica di Roma e durante la guerra era tornato a Recanati dove aveva fondato una Compagnia di prosa mettendo in scena al teatro Persiani numerose commedie. Dopo la guerra, si era trasferito definitivamente a Torino dove, nel frattempo, si era laureato e dove entrò a far parte dell’ancor giovane Rai, prima come annunciatore e poi come direttore dei Servizi culturali e speciali. In questa veste vinse due Premi Italia (ora Prix Italia), forte anche della collaborazione con un altro recanatese illustre, Giovanni Magnarelli, e con l’amico Paolo Volponi. Nella donazione è presente anche un’ampia documentazione fotografica, realizzata a Recanati, che ritrae Lino Biancolini con vari personaggi tra cui: Primo Levi, Paolo Volponi e il cugino Giacomo Brodolini. A raccontare la storia dell’archivio e della donazione al Comune saranno Francesca Bartolacci e Monica Bocchetta dell’Università di Macerata, Maria Procino, storica e archivista della Fondazione Eduardo de Filippo, la storica recanatese Antonella Maggini, l’archivista Daniella Donninelli e la bibliotecaria Agnese Contadini, queste ultime curatrici del riordino del materiale donato.

Antonio Tubaldi