Prezzi agevolati e offerte per i bus. Apm: "È falso, occhio alle truffe"

Prezzi agevolati e offerte per l'uso del trasporto pubblico urbano, occhio alle truffe: si tratta di una comunicazione falsa. L’Azienda Pluriservizi Macerata ha scoperto, in questi giorni, su alcuni social media la diffusione di un messaggio falso che sfruttando il logo di Apm promette agli utenti prezzi agevolati e offerte per l’uso del servizio di trasporto urbano, gestito appunto da Apm.

"La comunicazione è falsa e non è attribuibile in alcuna maniera ad Apm spa – interviene l’azienda attraverso una nota diffusa per mettere in guardia i cittadini –, si invitano gli utenti a contrassegnare il messaggio ricevuto come spam, bloccare il mittente e segnalare l’accaduto alla Polizia postale e alla piattaforma social". La seconda raccomandazione riguarda le transazioni di denaro. "Si raccomanda – aggiunge l’azienda – di non effettuare alcun pagamento o acquisto di card o abbonamenti al di fuori dei consueti canali di acquisto, che sono le rivendite autorizzate, sportello clienti, ApMobilità, e a segnalare prontamente l’accaduto agli organi competenti per la verifica di presunti tentativi di truffa".

I servizi Apm e le relative tariffe sono pubblicati, infatti, unicamente sul sito ufficiale www.apmgroup.it e Apm, si legge ancora nella nota, "non utilizza soggetti terzi per promuovere i servizi gestiti. Qualsiasi profilo che lo faccia non è autorizzato, né collegato alla nostra società. Diffidare sempre di offerte di servizi o prodotti gratuiti. Questi messaggi sono spesso trappole create da truffatori per sottrarre denaro o acquisire dati personali. Gli uffici di Apm sono sempre disponibili per fornire ogni ulteriore informazione".